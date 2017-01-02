Карл ФРОЧ: «Джошуа побьет Кличко»

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Известный британский боксер, экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч (33-2, 24 KO) считает, что в этом году должен быть организован еще один мегафайт - между чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и скандальным экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Вышедший на пенсию Карл Фроч надеется, что в 2017 году любители бокса получат возможность увидеть бой британских супертяжей Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Напомним, что Джошуа 29 апреля встретится с легендарным двукратным чемпионом Владимиром Кличко, в мега-поединке за титулы IBF, WBA и IBO.

«Думаю, легко не будет, но Джошуа победит Владимира Кличко. Он сделает то же, что сделал Тайсон Фьюри. И тогда останется всего один вопрос, кто же из них лучший? Это очевидный вопрос и, надеюсь, мы получим ответ уже в этом году», — приводит слова Фроча sportarena, ссылаясь на Sky Sports.

Ранее Карл Фроч уже заявлял, что полуторагодичная пауза Кличко пойдет на пользу Джошуа:

«Чем дольше Кличко остается вне ринга, тем лучше для Джошуа. Энтони по-прежнему прогрессирует. Если бы он сразился с Кличко 10 декабря, то их шансы были бы 50 на 50. Но даже следующей весной Кличко будет для Джошуа опасным соперником, хоть Владимиру уже исполнится 41 год».

Источник — Klitschko-brothers

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