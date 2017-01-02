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Тайсон ФЬЮРИ: «Сможет ли Кличко победить Джошуа?»

За свою карьеру украинский боксер одолел уже десять участников Олимпиад

  • 02.01.2017 16:45
  • 744 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Скандально-знаменитый британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, утративший все свои чемпионские титулы из-за депрессии, проблем с наркотиками и допингом, решил проанализировать статистику легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко и поразмышлять над тем, кто же все-таки из двух Олимпийских чемпионов одержит победу в предстоящем мегафайте Джошуа — Кличко, который состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Кличко победил 10 боксеров — участников Олимпиад в своей карьере, 2-х золотых медалистов, 2-х серебряных призёров Олимпиад. Сможет ли он победить еще одного золотого медалиста Энтони Джошуа?», — написал Тайсон Фьюри на своей странице в Твиттере.

Отметим, что Тайсон Фьюри имеет весьма неплохие познания в карьере Владимира Кличко и среди упомянутых олимпийцев он, конечно же, имел в виду двух серебряных призеров Олимпийских игр — Паэа Вольфграмма, который уступил Владимиру в финале Олимпиады в Атланте в 1996 году и двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе американца Криса Берда — обладателя серебряной медали Олимпийских Игр 1992 года. Что касается двух золотых медалистов — это олимпийский чемпион 1988 года американец Рэй Мерсер и россиянин Александр Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    amido
    online
    amido, 02.01.2017 17:32
    0
    Сможет! Даже не сомневайся!
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