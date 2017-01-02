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Лукас БРАУН: «Я буду готов драться с кем угодно»

Австралийскому боксеру не терпится вновь выйти на ринг

  • 02.01.2017 18:36
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klitschko-brothers.com. Лукас Браун
© klitschko-brothers.com. Лукас Браун

Небитый австралийский супертяжеловес Лукас Браун (24-0, 21 КО) надеется, что вскоре проблема с его проваленным допинг-тестом будет улажена, и он сможет вернуться на ринг. Напомним, что Браун рассматривался командой Кличко как один из возможных кандидатов на декабрьский бой с Владимиром.После этого, согласно постановлению WBA, Лукас Браун на пару с американским ветераном Шенноном Бриггсом (60-6-1, 53 КО) должен был побороться за вакантный титул «регулярного» чемпиона, но в ноябре стало известно о том, что допинг-тест Лукаса показал положительный результат на запрещённое вещество.

После проваленного допинг-теста, Браун сошёл с дистанции и до решения WBA по этому делу не может выходить на ринг, а 45-летний Шеннон Бриггс, судя по всему, поборется за вакантный «регулярный» титул WBA с еще одним ветераном — 43-летним Фресом Окендо (37-8, 24 КО).

«Сейчас у меня всё хорошо в жизни, всё, кроме бокса. Я просто жду решения в связи с этой ситуацией, затем я нажму педаль газа и буду готов драться с кем угодно и где угодно. Мне 37 лет, и я претендую на некоторые большие бои, за которые платят приличные деньги.

Я хочу иметь своё наследие, которое не будет помечено ярлыком допинг-читера, потому что я никогда ничего такого не употреблял. Я по-прежнему тренируюсь, я по-прежнему спаррингую и каждый день чему-то учусь. Я готов к выходу на ринг, я просто не знаю, что происходит», – приводит слова Брауна mmaboxing, ссылаясь на Worldboxingnews.

Источник — Klitschko-brothers

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