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Пакьяо хочет $20 миллионов за бой с Кроуфордом

Филиппинский боксер не согласится на поединок при меньшей сумме гарантированного заработка

  • 03.01.2017 16:04
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fightnights.com. Мэнни Пакьяо
© fightnights.com. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо готов встретиться с чемпионом мира по сериям WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом только в том случае, если гарантированно получит за этот бой не менее 20 миллионов долларов США, сообщает Fightnews.com.

Относительно того, готов Пакьяо спускаться в весе для боя с Кроуфордом, информации нет.

Источник — Boxingnews

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