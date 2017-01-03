Пакьяо хочет $20 миллионов за бой с Кроуфордом

© fightnights.com. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо готов встретиться с чемпионом мира по сериям WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом только в том случае, если гарантированно получит за этот бой не менее 20 миллионов долларов США, сообщает Fightnews.com.

Относительно того, готов Пакьяо спускаться в весе для боя с Кроуфордом, информации нет.

Источник — Boxingnews

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