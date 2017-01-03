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Менеджер Уайлдера: «Хотим провести бой с Паркером»

Поединок может состояться уже в середине года

  • 03.01.2017 16:22
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Джей Диз заявил в интервью Radio Live, что после боя с поляком Анджеем Вавжиком команда Уайлдера хочет организовать ему бой за объединение титулов с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

«Все зависит от того, как пройдет бой с Вавжиком 25 февраля. Если Деонтей не получит никаких травм, то уже в середине года мы хотели бы провести бой с Джозефом Паркером. Паркер - молодой, быстрый и сильный боксер. Его команда проделала с ним невероятную работу.

Паркер - очень хороший боксер, но я думаю, что Уайлдер побьет любого в супертяжелом дивизионе. Конечно, в команде Паркера тоже считают, что он может побить кого угодно. Титулы нужно объединять, потому что это не очень хорошая ситуация, когда обычный человек не знает, кто чемпионом мира в супертяжелом весе. Должен быть один общепризнанный чемпион», - сказал Джей Диз.

Источник — Boxingnews

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