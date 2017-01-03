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Эдди ХЕРН: Если Джошуа побьет Кличко, то может отказаться от пояса IBF

Британский боксер хочет драться не с Пулевым, а с Уайлдером или Паркером

  • 03.01.2017 17:30
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Эдди Херн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 KO), заявил, что если британский боксер победит легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 54 КО), то его следующей целью будет бой с одним из обладателей титула других организаций. При этом Энтони может пожертвовать своим титулом IBF, который он завоевал в апреле 2016 года, сообщает Хsport, ссылаясь на ringpolska.

«Эта ситуация очень похожа на ту, в которой свой пояс потерял Тайсон Фьюри. Невозможно собрать все пояса и в то же время организовывать только те бои, которые хотят болельщики.

В IBF говорят, что если Джошуа победит Кличко, то должен драться с Пулевым, который является обязательным претендентом. Но нас очень интересует организация боя c Уайлдером летом. Либо же с Джозефом Паркером.

Нам бы этого не хотелось, но если так сложатся обстоятельства, то Джошуа может отказаться от пояса Международной боксерской федерации».

Напомним, что 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» Энтони Джошуа предстоит битва против Владимира Кличко. На кону будут стоять чемпионские пояса IBF, IBO и WBA Super.

Источник — Boxingnews

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