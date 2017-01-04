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Допинг-пробу Б Александра Поветкина вскроют 5 января

Первая допинг-проба показала в организме боксера наличие запрещенного препарата «Остарин»

  • 04.01.2017 07:16
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reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Допинг-проба Б российского супертяжа Александра Поветкина будет открыта в присутствии самого боксера или его представителей 5 января в Лос-Анджелесе.

Напомним, что допинг-проба А Александра Поветкина, взятая у него 6 декабря, показала наличие в его организме следов запрещенного препарата «Остарин».

Источник — Boxingnews

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