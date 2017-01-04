© boxingscene.com. Хуан Мануэль Лопес

Боксерская комиссия Пуэрто-Рико приняла решение дисквалифицировать бывшего чемпиона мира Хуана Мануэля Лопеса на шесть месяцев за драку с тренером Альбертом Риверой после боя с Вильфредо Васкесом-младшим.



29 октября 2016 года пуэрториканский боксер Лопес, выступающий во второй легчайшей весовой категории, победил соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. Он начал праздновать победу, но в это время на ринг выбежал тренер Васкеса Ривера, и между ними завязалась драка.



После инцидента боксерская комиссия Пуэрто-Рико временно отстранила обоих участников драки, также наложив штраф в размере $1000 и $500 на Лопеса и Риверу соответственно.



В 2012 году Лопес уже получал годичную дисквалификацию за оскорбление рефери после боя. Он также являлся чемпионом мира во второй средней весовой категории по версии WBO.

Источник — ТАСС

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