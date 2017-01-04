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ЛОМАЧЕНКО: «Пока не возьму реванш у Салидо, не смогу спокойно спать»

Украинский боксер поделился планами на ближайшее будущее

  • 04.01.2017 08:58
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о своем следующем бое.

«Следующий бой у меня запланирован на 20-е числа марта и скорее всего это будет Салидо. Это принципиальный бой, я постоянно о нем думаю. И пока я этот вопрос не закрою, я не смогу спокойно спать. Для перспективы, для карьерного роста мне лучше боксировать с другими соперниками. А Салидо - это больше для болельщиков и для поклонников бокса. Они требуют реванша, поэтому я этот бой делаю для них», - сказал Ломаченко.

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