© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о своем следующем бое.



«Следующий бой у меня запланирован на 20-е числа марта и скорее всего это будет Салидо. Это принципиальный бой, я постоянно о нем думаю. И пока я этот вопрос не закрою, я не смогу спокойно спать. Для перспективы, для карьерного роста мне лучше боксировать с другими соперниками. А Салидо - это больше для болельщиков и для поклонников бокса. Они требуют реванша, поэтому я этот бой делаю для них», - сказал Ломаченко.

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