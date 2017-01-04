Тони ДОДСОН: «Джошуа победит Кличко»

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Британский боксер Тони Додсон заявил, что считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в поединке с украинцем Владимиром Кличко. Об этом он сказал в комментарии Boxing News.

«Я склоняюсь к победе Джошуа, если он будет действовать агрессивно и не будет позволять Кличко работать джебом и держаться на расстоянии», - сказал Тони Додсон.

Источник — Boxingnews

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