Тони ДОДСОН: «Джошуа победит Кличко»

Британский боксер Тони Додсон заявил, что считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в поединке с украинцем Владимиром Кличко. Об этом он сказал в комментарии Boxing News.
«Я склоняюсь к победе Джошуа, если он будет действовать агрессивно и не будет позволять Кличко работать джебом и держаться на расстоянии», - сказал Тони Додсон.
Источник — Boxingnews
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