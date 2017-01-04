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Тони ДОДСОН: «Джошуа победит Кличко»

Британский боксер верит в успех своего соотечественника

  • 04.01.2017 10:28
  • 428 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Британский боксер Тони Додсон заявил, что считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в поединке с украинцем Владимиром Кличко. Об этом он сказал в комментарии Boxing News.

«Я склоняюсь к победе Джошуа, если он будет действовать агрессивно и не будет позволять Кличко работать джебом и держаться на расстоянии», - сказал Тони Додсон.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.01.2017 12:03
    0
    Интересно, сколько Тони поставит на Джошуа? Или эта болтовня только язык почесать, а поставит на Владимира?
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