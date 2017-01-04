Владимиру Кличко прогнозируют победы над Джошуа и Фьюри в 2017 году

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Американский журналист сайта Boxing Scene Лайл Фитциммонс написал статью-прогноз на 2017 год. Фитциммонс прогнозирует, что в номинации «Возвращение года» победит украинский супертяжеловес Владимир Кличко, который остановит в девятом раунде чемпиона IBF британца Энтони Джошуа, а затем одержит победу единогласным решением судей с большим отрывом в очках в матче-реванше с еще одним британцем Тайсоном Фьюри.

«Сенсацией года», по прогнозу Фитциммонса станет победа Хулио Сезара Чавеса-младшего над Саулем Альваресом техническим нокаутом в десятом раунде.

Прогнозы Лайла Фитциммонса на другие номинации выглядят следующим образом:

«Нокаут года» - Дэнни Гарсия КО 8 Кит Турман

«Бой года» - Наойя Иноуэ КО 11 Роман Гонсалес

«Боксер года» - Теренс Кроуфорд

Источник — Boxingnews

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