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Владимиру Кличко прогнозируют победы над Джошуа и Фьюри в 2017 году

Американский журналист Лайл Фитциммонс уверен в успешном возвращении украинского боксера на ринг

  • 04.01.2017 11:26
  • 259 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Американский журналист сайта Boxing Scene Лайл Фитциммонс написал статью-прогноз на 2017 год. Фитциммонс прогнозирует, что в номинации «Возвращение года» победит украинский супертяжеловес Владимир Кличко, который остановит в девятом раунде чемпиона IBF британца Энтони Джошуа, а затем одержит победу единогласным решением судей с большим отрывом в очках в матче-реванше с еще одним британцем Тайсоном Фьюри.

«Сенсацией года», по прогнозу Фитциммонса станет победа Хулио Сезара Чавеса-младшего над Саулем Альваресом техническим нокаутом в десятом раунде.

Прогнозы Лайла Фитциммонса на другие номинации выглядят следующим образом:

«Нокаут года» - Дэнни Гарсия КО 8 Кит Турман
«Бой года» - Наойя Иноуэ КО 11 Роман Гонсалес
«Боксер года» - Теренс Кроуфорд

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 04.01.2017 12:00
    +1
    Ему бы на тотализаторе играть, этому прогнозеру. Не боится остаться смешным по итогам года? Хотя того же Павла Глобу это не пугает уже лет 25, несет свою пургу год от года и не краснеет ни фига потом, всему находит оправдания. Какой может быть матч-реванш между Кличко и Фьюри после потери им всех поясов? Уверен, что в контракте реванш прописывался как вызов проигравшего чемпиона на новый бой нового чемпиона, а ситуация-то теперь совсем иная и Владимиру нужно будет отбирать пояса у других чемпионов, а не биться с Фьюри, который теперь никто и который ему уже не нужен, не до него окаянного, времени мало остается до конца карьеры.
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