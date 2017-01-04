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Боб АРУМ: «Салидо струсил драться с Ломаченко»

Мексиканский боксер сначала запросил сумасшедшие деньги, а потом вовсе отказался от боя

  • 04.01.2017 14:50
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allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Боб Арум обвинил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо в нежелании проводить бой-реванш с украинским чемпионом.

«Орландо Салидо струсил. Только этим можно объяснить его отказ. Он запросил сумасшедшие деньги, а потом он сказал «нет». Он просто отказался принимать бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет выиграть у Ломаченко. В первый раз ему просто повезло. Он соскочил с боя, по-другому это назвать нельзя, так как какими бы ни были его финансовые требования, мы были готовы удовлетворить их, но он все равно дал нам понять, что не заинтересован в этом поединке», - сказал Боб Арум в комментарии Ring TV.

Источник — Boxingnews

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