Боб АРУМ: «Салидо струсил драться с Ломаченко»

© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Боб Арум обвинил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо в нежелании проводить бой-реванш с украинским чемпионом.

«Орландо Салидо струсил. Только этим можно объяснить его отказ. Он запросил сумасшедшие деньги, а потом он сказал «нет». Он просто отказался принимать бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет выиграть у Ломаченко. В первый раз ему просто повезло. Он соскочил с боя, по-другому это назвать нельзя, так как какими бы ни были его финансовые требования, мы были готовы удовлетворить их, но он все равно дал нам понять, что не заинтересован в этом поединке», - сказал Боб Арум в комментарии Ring TV.

Источник — Boxingnews

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