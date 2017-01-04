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Тайсон ФЬЮРИ: «Чувствую, что испортил наследие Кличко»

Британец вспомнил свое противостояние с украинцем

  • 04.01.2017 21:41
  • 961 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Boxingnews
© Boxingnews

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что его победа над Владимиром Кличко нанесла удар историческому наследию украинца.

«Я чувствую, что испортил наследие Владимира Кличко, а сравнивать меня с ним неправильно, так как все знают, что я необычный чудак», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 04.01.2017 22:03
    0
    Вийдеш проти Кличка і він спортить тобі здоров"я..
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    mr.Holms
      mr.Holms, 04.01.2017 22:16
    0
    bonv, 04.01.2017 22:03
    Вийдеш проти Кличка і він спортить тобі здоров"я..
    Никуда он уже не выйдет, он и так прыгнул выше головы.
    Только люди с умом из этого выжали бы максимум чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь. А этот дыбил обкурился и забылся. И спрашивается: для этого нужно было становиться чемпионом?
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