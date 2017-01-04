Тайсон ФЬЮРИ: «Чувствую, что испортил наследие Кличко»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что его победа над Владимиром Кличко нанесла удар историческому наследию украинца.
«Я чувствую, что испортил наследие Владимира Кличко, а сравнивать меня с ним неправильно, так как все знают, что я необычный чудак», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.
Источник — Sport.ua
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Только люди с умом из этого выжали бы максимум чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь. А этот дыбил обкурился и забылся. И спрашивается: для этого нужно было становиться чемпионом?
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