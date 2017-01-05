Орландо САЛИДО: «Ломаченко интересен только самому себе»

© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс в интервью Ring TV объяснил причину отказа Салидо от матча-реванша с украинцем Василием Ломаченко.

«Орландо сказал мне: «Эй, почему я должен драться с Ломаченко, если я знаю, что он будет бегать и клинчевать, в то время как я могу провести мексиканский боище с Франсисико Варгасом, бой с которым люди реально хотят видеть. Ломаченко интересен только самому себе», - приводит слова Салидо Шон Гиббонс.

Источник — Boxingnews

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