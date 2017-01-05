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Орландо САЛИДО: «Ломаченко интересен только самому себе»

Мексиканский боксер назвал причину отказа от реванша с украинцем

  • 05.01.2017 07:55
  • 1396 просмотров
  • 2 комментария
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс в интервью Ring TV объяснил причину отказа Салидо от матча-реванша с украинцем Василием Ломаченко.

«Орландо сказал мне: «Эй, почему я должен драться с Ломаченко, если я знаю, что он будет бегать и клинчевать, в то время как я могу провести мексиканский боище с Франсисико Варгасом, бой с которым люди реально хотят видеть. Ломаченко интересен только самому себе», - приводит слова Салидо Шон Гиббонс.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 05.01.2017 08:09
    +7
    Сцыкло. Вот вся причина
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 05.01.2017 09:16
    0
    "если я знаю, что он будет бегать и клинчевать" - ничего, кроме смеха - эти слова не вызывают.
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