Представители Поветкина поприсутствуют при вскрытии допинг-пробы Б

© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» спортсмена в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC).

Допинг-проба «Б» россиянина будет вскрыта в субботу в лаборатории в Лос-Анджелесе.

«Поветкин делал соответствующий запрос», - сообщил собеседник агентства.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.