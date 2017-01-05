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Гэри РАССЕЛЛ: «Ломаченко придется встретиться со мной!»

Боксер заявил, что собирается «зачистить» свой дивизион и провести бой-реванш с украинцем

  • 05.01.2017 08:42
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ringnews24.com
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Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе американец Гэри Расселл заявил, что собирается через несколько лет завершить свою спортивную карьеру, но пообещал перед этим «зачистить» свой дивизион и провести бой-реванш с украинцем Василием Ломаченком, которому он проиграл в июне 2014 года.

«Не думаю, что моя карьера продлится еще 4-5 лет. Но перед тем, как я уйду, я зачищу свой дивизион, и Ломаченко придется встретиться со мной!», - цитирует Расселла Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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