Гэри РАССЕЛЛ: «Ломаченко придется встретиться со мной!»

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Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе американец Гэри Расселл заявил, что собирается через несколько лет завершить свою спортивную карьеру, но пообещал перед этим «зачистить» свой дивизион и провести бой-реванш с украинцем Василием Ломаченком, которому он проиграл в июне 2014 года.

«Не думаю, что моя карьера продлится еще 4-5 лет. Но перед тем, как я уйду, я зачищу свой дивизион, и Ломаченко придется встретиться со мной!», - цитирует Расселла Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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