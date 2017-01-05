Шеннон Бриггс и Фрес Окендо сразятся за пояс WBA

© 5starboxing.com. Шеннон Бриггс

Представитель промоутерской компании Heavyweight Factory, представляющей интересы Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО), Рикардо Риццо сообщил, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально уведомила их боксёра о том, что он должен побороться за титул «регулярного» чемпиона в супертяжёлом весе с Фресом Окендо (37-8, 24 КО). Отметим, что в рейтинге WBA 45-летний Бриггс находится на 4-м месте, а 43-летний Окендо на 5-м.

Сторонам дали 30 дней на то, чтобы уладить сделку без промоутерских торгов. Если дойдёт до торгов, то призовой фонд будет распределён между боксёрами поровну. Но Риццо полон оптимизма и уверен, что всё удастся решить без торгов, и Heavyweight Factory возьмёт на себя организацию поединка, который планируют провести в США или Ямайке, сообщает mmaboxing. Победитель боя Бриггс vs. Окендо обязан затем встретиться с российским беларусом Александром Устиновым (33-1, 24 КО), занимающем 3-ю позицию в рейтинге.

«Наконец-то мы получили этот бой для Бриггса, — сказал Риццо. — Это великолепная возможность — стать чемпионом в бою против такого бойца, как Фрес Окендо, который около двух лет судился за возможность проведения титульного поединка. И он получил такую возможность, так как его требования были справедливыми. Наша компания «Heavyweight Factory» будет отвечать за организацию события, и сейчас нам необходимо лишь определить его дату».

29 апреля в Лондоне украинец Владимир Кличко (64-4, 54 КО) и британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) разыграют вакантный пояс «Супер» чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Кроме этого, на кону будут титулы IBF и IBO. Лучшему в этой паре придётся сразиться с кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), который назначен обязательным претендентом и занимает 1-ю строчку рейтинга WBA.

Источник — Klitschko-brothers

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