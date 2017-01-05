ГЛОВАЦКИ: За две недели до боя с Усиком у меня была температура под 40

© Reuters

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки заявил в интервью польскому изданию Weslo, не проиграл бы украинцу Александру Усику, если бы подошел к бою с ним без проблем со здоровьем.

«За две недели до боя я валялся в постели с температурой 40 градусов и пропустил самые важные спарринги. В бою мне не хватало воздуха и силы, я молился о (финальном) гонге. У меня было ужасное обезвоживание - я выпил семь литров воды, а после боя не мог даже сдать пробу на допинг.

Также у меня были проблемы с локтем и запястьем. Еще когда разминался в раздевалке, нанес удар правой и мой запястье «рассыпалось» - я не смог сжать ладонь. В бою каждый мой удар заканчивался болью, но меня вела моя гордость. Я уверен, что если бы я был на 100% готов, я победил бы Усика», - сказал Кшиштоф Гловацки.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.