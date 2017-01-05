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ГЛОВАЦКИ: За две недели до боя с Усиком у меня была температура под 40

Польский боксер рассказал почему проиграл украинцу

  • 05.01.2017 14:41
  • 273 просмотров
  • 5 комментария
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Reuters
© Reuters

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки заявил в интервью польскому изданию Weslo, не проиграл бы украинцу Александру Усику, если бы подошел к бою с ним без проблем со здоровьем.

«За две недели до боя я валялся в постели с температурой 40 градусов и пропустил самые важные спарринги. В бою мне не хватало воздуха и силы, я молился о (финальном) гонге. У меня было ужасное обезвоживание - я выпил семь литров воды, а после боя не мог даже сдать пробу на допинг.

Также у меня были проблемы с локтем и запястьем. Еще когда разминался в раздевалке, нанес удар правой и мой запястье «рассыпалось» - я не смог сжать ладонь. В бою каждый мой удар заканчивался болью, но меня вела моя гордость. Я уверен, что если бы я был на 100% готов, я победил бы Усика», - сказал Кшиштоф Гловацки.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Hackerpro
      Hackerpro, 05.01.2017 14:52
    +1
    Ну как же отмазки спустя время пошли!
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    Alex Makedonsky
    online
      Alex Makedonsky, 05.01.2017 14:56
    +3
    И трипер,что за маничка ,проиграл будь мужиком,не можно с-ать не мучай жопу
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    Comraddm
      Comraddm, 05.01.2017 15:00
    +3
    Все это, конечно, обстоятельства.
    Но техники от этого не прибавилось бы, технически Усик выиграл просто в одну калитку, легче, чем с последним соперником.
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    bullyUA
      bullyUA, 05.01.2017 15:04
    0
    А как насчет мизинчика на какой-то ноге? Или такие отмазки сейчас не в моде?
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 15:09
    0
    А за день до боя у Гловацки был понос... и что с этого?
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