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Видео дня. Боксер подрался с тренером соперника

Лопес дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 1000 долларов

  • 05.01.2017 18:04
  • 1140 просмотров
  • 2 комментария
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ABC News
© ABC News

В октябре прошлого года в Пуэрто-Рико состоялся поединок экс-чемпионов мира Хуана Мануэля Лопеса и Вильфредо Васкеса-младшего. Поединок получился насыщенным, конкурентным и зрелищным, Лопес сохранил больше сил в концовке и одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Сразу после остановки боя Лопес побежал в угол соперника, где произошла драка с тренером Васкеса. Профессиональная боксерская комиссия накануне завершила рассмотрение данного инцидента, дисквалифицировав Лопеса на шесть месяцев и оштрафовав на 1000 долларов. Второго участника драки, тренера Альберта Риверу, комиссия оштрафовала на 500 долларов.

Источник — Allboxing.ru

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