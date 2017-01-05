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В октябре прошлого года в Пуэрто-Рико состоялся поединок экс-чемпионов мира Хуана Мануэля Лопеса и Вильфредо Васкеса-младшего. Поединок получился насыщенным, конкурентным и зрелищным, Лопес сохранил больше сил в концовке и одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Сразу после остановки боя Лопес побежал в угол соперника, где произошла драка с тренером Васкеса. Профессиональная боксерская комиссия накануне завершила рассмотрение данного инцидента, дисквалифицировав Лопеса на шесть месяцев и оштрафовав на 1000 долларов. Второго участника драки, тренера Альберта Риверу, комиссия оштрафовала на 500 долларов.





Источник — Allboxing.ru

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