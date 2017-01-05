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Энтони ДЖОШУА: «Чтобы войти в историю, нужно победить Кличко»

Британский боксер считает, что победа над Владимиром изменит его статус с чемпиона на легенду

  • 05.01.2017 20:23
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что победа над легендарным украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) впишет его имя в историю бокса. Грядущий мегафайт запланирован на 29 апреля в Великобритании на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять пояса IBF, IBO и WBA Super.
 
«Это бой, который может за ночь изменить мой статус с чемпиона на легенду. Это бой, который привлечёт огромное внимание, который может изменить отношение болельщиков ко мне.

Кличко может называть меня братом, но если я побью его в ринге, это будет иметь значение? Если он проиграет, он поймет, что факел перешел в другие руки и началась другая эра.

Сейчас я являюсь чемпионом мира по версии IBF, и теперь мне нужно побеждать правильных соперников, чтобы войти в историю. Сделать это не один раз, а повторять снова и снова. Это начало новой легендарной кампании и нового наследника», — сказал Джошуа.

Источник — Klitschko-brothers

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