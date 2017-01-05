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«Хочу увидеть бой Ломаченко с победителем пары Златичанин - Гарсия»

Известный аналитик Дэн Рафаэль озвучил список желаний на 2017 год

  • 05.01.2017 20:56
  • 295 просмотров
  • 2 комментария
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boxingscene.com. Василий Ломаченко
© boxingscene.com. Василий Ломаченко

Известный боксерский инсайдер и аналитик телеканала ESPN Дэн Рафаэль написал статью, в которой рассказал, что он хотел бы увидеть в боксе в 2017 году. Рафаэль хочет возвращения Флойда Мейвезера, боев Мэнни Пакьяо с Теренсом Кроуфордом и Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, завершения карьеры Роя Джонса. Так же четыре украинца и Александр Поветкин оказались в списке желаний Дэна Рафаэля на 2017 год.
 
«Надеюсь, что бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко в апреле будет ярким и запоминающимся. И что победитель встретится с Деонтеем Уайлдером в своем следующем бою.

Хочется, чтобы получил возможность засиять крузервейт, где есть множество талантливых и зрелищных бойцов - Марко Хук, Александр Усик, Мурат Гассиев, Денис Лебедев, Кшиштоф Гловацки и Юниер Дортикос - с участием которых можно сделать целую серию выдающихся боев.

Хочется увидеть бой Василия Ломаченко с победителем поединка Деян Златичанин - Майки Гарсия, а также дальнейшего развития таких бойцов, как Эриксон Лубин, Александр Гвоздик, Джаретт Хард, Давид Бенавидес и Джаррелл Миллер», - написал Дэн Рафаэль.

Не забыл Рафаэль вспомнить и российского супертяжеловеса Александра Поветкина, которому он пожелал длительной дисквалификации:

«Надеюсь на длительное наказание двукратного допинг-читера Александра Поветкина», - добавил Рафаэль.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 05.01.2017 21:17
    0
    Допінг - чітер
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2017 21:23
    0
    К пожеланиям относительно Всритязя стоит добавить необходимость развала его ублюдской мордорской недоимперии.
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