«Хочу увидеть бой Ломаченко с победителем пары Златичанин - Гарсия»

© boxingscene.com. Василий Ломаченко

Известный боксерский инсайдер и аналитик телеканала ESPN Дэн Рафаэль написал статью, в которой рассказал, что он хотел бы увидеть в боксе в 2017 году. Рафаэль хочет возвращения Флойда Мейвезера, боев Мэнни Пакьяо с Теренсом Кроуфордом и Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, завершения карьеры Роя Джонса. Так же четыре украинца и Александр Поветкин оказались в списке желаний Дэна Рафаэля на 2017 год.



«Надеюсь, что бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко в апреле будет ярким и запоминающимся. И что победитель встретится с Деонтеем Уайлдером в своем следующем бою.



Хочется, чтобы получил возможность засиять крузервейт, где есть множество талантливых и зрелищных бойцов - Марко Хук, Александр Усик, Мурат Гассиев, Денис Лебедев, Кшиштоф Гловацки и Юниер Дортикос - с участием которых можно сделать целую серию выдающихся боев.



Хочется увидеть бой Василия Ломаченко с победителем поединка Деян Златичанин - Майки Гарсия, а также дальнейшего развития таких бойцов, как Эриксон Лубин, Александр Гвоздик, Джаретт Хард, Давид Бенавидес и Джаррелл Миллер», - написал Дэн Рафаэль.



Не забыл Рафаэль вспомнить и российского супертяжеловеса Александра Поветкина, которому он пожелал длительной дисквалификации:



«Надеюсь на длительное наказание двукратного допинг-читера Александра Поветкина», - добавил Рафаэль.

Источник — Klitschko-brothers

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