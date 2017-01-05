Андре Уорд планирует завершить карьеру до реванша с Ковалевым

© profiboxing.ru, Андре Уорд

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд планирует завершить карьеру профессионального боксера до матча-реванша с россиянином Сергеем Ковалевым.

«Я в значительной степени достиг всего, чего хотел. Разговор больше не о деньгах, а о том, что у меня все еще есть возможность делать это, и я до сих пор люблю бокс. Я должен взять время для размышлений прямо сейчас и убедиться, что каждое решение, которое я принимаю, и каждый возможный бой необходим, потому что если это не так, то нет смысла продолжать», - сказал Уорд.

«Я должен принять несколько важных решений в течение ближайших нескольких месяцев. Бокс - это не спорт для игр. Я занимался этим долгое время. Мы все обсудим с моей командой и женой и примем правильное решение», - добавил американский боксер.

На профессиональном ринге Андре Уорд одержал 31 победу в 31 поединке, 15 боев завершил нокаутом.

Напомним, в ноябре Уорд победил Ковалева единогласным решением судей.

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