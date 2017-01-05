Барри ХИРН: «Это будет очень болезненная ночь для Кличко»

© eurosport.ru. Барри Хирн

Основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн сказал в комментарии Sky Sports, что не сомневается в победе своего бойца Энтони Джошуа над знаменитым украинцем Владимиром Кличко.

«Я думаю, что это будет очень болезненная ночь для мистера Кличко, потому что я не знаю, как можно защититься от Энтони Джошуа, или как его можно победить. Слишком он силен физически, слишком быстр и слишком сильно бьет», - сказал Барри Хирн.

Источник — Boxingnews

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