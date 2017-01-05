Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барри ХИРН: «Это будет очень болезненная ночь для Кличко»

Спортивный предприниматель считает, что украинский боксер без шансов проиграет Энтони Джошуа

  • 05.01.2017 23:14
  • 516 просмотров
  • 1 комментария
Метки
eurosport.ru. Барри Хирн
© eurosport.ru. Барри Хирн

Основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн сказал в комментарии Sky Sports, что не сомневается в победе своего бойца Энтони Джошуа над знаменитым украинцем Владимиром Кличко.

«Я думаю, что это будет очень болезненная ночь для мистера Кличко, потому что я не знаю, как можно защититься от Энтони Джошуа, или как его можно победить. Слишком он силен физически, слишком быстр и слишком сильно бьет», - сказал Барри Хирн.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    jaryk33
      jaryk33, 05.01.2017 23:24
    +3
    У В. Кличко було багато таких, які ще не програвали, сильно били, були швидкими. Але все вирішувалося на ринзі. І багато таких безпрограшних опинялися на канвасі. Бой покаже і розтавить все на свої місця. Для Кличка це дуже важливий бій і я гадаю, що у нього ще є порох у порохівницях. Це його останній шанс.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.