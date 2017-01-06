Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено на неопределенный срок

© tofight.ru. Александр Поветкин

Вскрытие допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина, которое должно было пройти в четверг в лаборатории в Лос-Анджелесе, перенесено на более поздний срок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как заявили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC), организация «пока не обладает информацией по данной ситуации». Официальный комментарий команды Поветкина по этому вопросу пока также получить не удалось.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Источник — ТАСС

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