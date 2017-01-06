Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено на неопределенный срок

Стороны пока не спешат комментировать ситуацию

  • 06.01.2017 07:54
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
tofight.ru. Александр Поветкин
© tofight.ru. Александр Поветкин

Вскрытие допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина, которое должно было пройти в четверг в лаборатории в Лос-Анджелесе, перенесено на более поздний срок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как заявили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC), организация «пока не обладает информацией по данной ситуации». Официальный комментарий команды Поветкина по этому вопросу пока также получить не удалось.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.