Букмекеры считают Джошуа фаворитом боя с Кличко

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Сайт Fightnews.com обнародовал ставки букмекерских компаний на некоторые бои первых четырех месяцев этого года.

Так, Энтони Джошуа является фаворитом в поединке с Владимиром Кличко из расчета чуть больше, чем 2 к 1.

Дэвид Хэй является фаворитом в бою с Тони Беллью в расчете 7 к 1.

Геннадий Головкин является фаворитом в бою с Дэниэлом Джейкобсом в расчете 9 к 1.

А вот шансы Анджея Вавжика в бою с Деонтеем Уайлдером вообще оцениваются смехотворно - Уайлдер является фаворитом в этом бою в расчете 60 к 1. Чтобы понять, насколько нереалистичной, по мнению букмекеров, является возможность победы Анджея Вавжика, просто скажем, что шансы возвращения 50-летнего Леннокса Льюиса на ринг в первой половине прошлого года британские букмекеры оценивали как 33 к 1.

Источник — Boxingnews

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