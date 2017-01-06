Корралес готов драться с Ломаченко

© notifight.com. Хесреел Корралес

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21-1, 9 КО) готов провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).

Об этом на пресс-конференции в Панаме заявила менеджер Корралеса Лесбиа Де Мосс.

«Мы хотим провести 1-2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко - мы готовы, но только если будет интересное предложение», - сказала Лесбиа Де Мосс.

В то же время, менеджер Корралеса дала понять, что ближайшим боем ее подопечного будет добровольная защита титула против не самого опасного соперника.

«Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента», - сказала Де Мосс.

Сам же Корралес добавил, что ему есть над чем работать, и что в его весе много отличных боксеров, которые будут стремиться отобрать у него титул.

«Но я здесь для того, чтобы с честью защищать этот титул для Панамы», - добавил боксер.

Источник — Boxingnews

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