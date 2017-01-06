Победитель боя Кличко — Джошуа может сразиться с Девидом Хэем

© boxingscene.com. Девид Хэй и Энтони Джошуа

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй является потенциальным соперником для победителя пары Энтони Джошуа - Владимир Кличко.

29 апреля боксеры сразятся за титулы WBA Super, IBF, IBO. Победителю предстоит сразиться с одним из двух обязательных претендентов.

WBA и IBF уже представили соперников для будущего обладателя чемпионских поясов. По версии WBA это Луис Ортис, по версии IBF - Кубрат Пулев.

Если болгарин откажется от боя, следующим по списку в Международной боксерской федерации идет Девид Хэй. Также существует вариант, когда победитель боя Джошуа – Кличко откажется от пояса IBF и проведет обязательную защиту с Ортисом. В таком случае, чемпионский бой за титул IBF разыграют Кубрат Пулев и Дэвид Хэй.

Источник — BoxingScene

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