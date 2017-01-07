Дэниэл ДЖЕЙКОБС: «Головкин - очень опасный, очень сильный боец»

18 марта в Нью-Йорке (США) 29-летний американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29КО) проведет поединок с чемпионом WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и, по его словам, настало время меньше говорить, а больше делать.



«Этот бой, наконец, состоится, — сказал Джейкобс. — Поэтому настало время либо доказать слова делом, либо заткнуться. Мы оба нокаутеры и оба обладаем великолепными навыки. Так что есть множество вариантов, как может сложиться наш бой. Но могу сказать, что он очень опасный боец, очень сильный боец».

Источник — Allboxing.ru

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