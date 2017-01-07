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Пакьяо может сразиться с Хорном в Австралии

Промоутеры боксеров встретятся 10-го января

  • 07.01.2017 11:36
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gazetavv.com. Мэнни Пакьяо
© gazetavv.com. Мэнни Пакьяо
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в 2017 году может провести поединок с австралийцем Джеффом Хорном.
 
10 января в Лос-Анджелесе потенциальный поединок обсудят промоутеры боксеров: Дин Лоунерган из Duco Events (Хорн) и Боб Арум из Top Rank (Пакьяо).
 
Встреча может состояться 23 апреля на Suncorp Stadium в Брисбене, штат Квинсленд, Австралия.
 
Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо может выйти на ринг с Теренсом Кроуфордом, однако, по словам многолетнего тренера филиппинца Фредди Роуча, американец выдвинул чрезмерные финансовые требования. 

Источник — Советский спорт

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