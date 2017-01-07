Пакьяо может сразиться с Хорном в Австралии

© gazetavv.com. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в 2017 году может провести поединок с австралийцем Джеффом Хорном.

10 января в Лос-Анджелесе потенциальный поединок обсудят промоутеры боксеров: Дин Лоунерган из Duco Events (Хорн) и Боб Арум из Top Rank (Пакьяо).

Встреча может состояться 23 апреля на Suncorp Stadium в Брисбене, штат Квинсленд, Австралия.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо может выйти на ринг с Теренсом Кроуфордом, однако, по словам многолетнего тренера филиппинца Фредди Роуча, американец выдвинул чрезмерные финансовые требования.

Источник — Советский спорт

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