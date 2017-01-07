Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джошуа будет готовиться к бою с Кличко в собственном тренажерном зале

Британский боксер открыл гимнастический зал в центре Лондона

  • 07.01.2017 15:37
  • 333 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа открывает в Лондоне личный гимнастический зал, где собирается тренироваться с «простыми смертными» и рядом других знаменитостей.

29 апреля 2017 года на знаменитом стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании должен состояться бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super. В нем сойдутся Энтони Джошуа и легендарный двукратный чемпион мира украинец Владимир Кличко.

Соперник Кличко уже заявил, что вот-вот начнет подготовку к бою. Причем, тренироваться собирается в собственном зале BRX London, который открывается в самом центре столицы Британии, неподалеку от станции метро Baker Street, сообщает newsоne.uа, ссылаясь на mirrоr.со.uк. Джошуа – владелец зала, и обещает тренироваться именно там. А также зазывает присоединиться к нему:

«Это мой проект для души. Я хочу, чтобы люди тренировались рядом со мной. И вместе со мной».

Кроме самого тренажерного зала, предусмотрена лаунж-зона, процедурные кабинеты и прочий стандартный набор для подобных клубов.

«Стандартный – да не стандартный! Мой клуб – уникальный. В самом центре Лондона ничего подобного нет, и пока не было!» - говорит Джошуа.

Удовольствие, правда, не из дешевых: вступительный взнос для членства в клубе составляет 150 фунтов стерлингов, а месяц посещений обойдется в такую же сумму. Можно сэкономить, заплатив сразу 1500 фунтов за год вперед.

Зато Джоуша сообщил, что заниматься фитнессом в этом же зале уже дали согласие ряд знаменитостей: промоутер самого боксера Эдди Хирн, знаменитый ди-джей Марк Ронсон, а также две топ-модели компании Victoria’s Secret, белоруска Марина Линчук и португалка Сара Сампайо.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.