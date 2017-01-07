Джошуа будет готовиться к бою с Кличко в собственном тренажерном зале

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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа открывает в Лондоне личный гимнастический зал, где собирается тренироваться с «простыми смертными» и рядом других знаменитостей.

29 апреля 2017 года на знаменитом стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании должен состояться бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super. В нем сойдутся Энтони Джошуа и легендарный двукратный чемпион мира украинец Владимир Кличко.

Соперник Кличко уже заявил, что вот-вот начнет подготовку к бою. Причем, тренироваться собирается в собственном зале BRX London, который открывается в самом центре столицы Британии, неподалеку от станции метро Baker Street, сообщает newsоne.uа, ссылаясь на mirrоr.со.uк. Джошуа – владелец зала, и обещает тренироваться именно там. А также зазывает присоединиться к нему:

«Это мой проект для души. Я хочу, чтобы люди тренировались рядом со мной. И вместе со мной».

Кроме самого тренажерного зала, предусмотрена лаунж-зона, процедурные кабинеты и прочий стандартный набор для подобных клубов.

«Стандартный – да не стандартный! Мой клуб – уникальный. В самом центре Лондона ничего подобного нет, и пока не было!» - говорит Джошуа.

Удовольствие, правда, не из дешевых: вступительный взнос для членства в клубе составляет 150 фунтов стерлингов, а месяц посещений обойдется в такую же сумму. Можно сэкономить, заплатив сразу 1500 фунтов за год вперед.

Зато Джоуша сообщил, что заниматься фитнессом в этом же зале уже дали согласие ряд знаменитостей: промоутер самого боксера Эдди Хирн, знаменитый ди-джей Марк Ронсон, а также две топ-модели компании Victoria’s Secret, белоруска Марина Линчук и португалка Сара Сампайо.

Источник — Klitschko-brothers

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