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Следующий бой Пакьяо может пройти на 52-тысячном стадионе

Брисбенский Lang Park готов принять поединок Мэнни с Джеффом Хорном

  • 07.01.2017 19:59
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Поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) со вторым номером рейтинга этой организации австралийцем Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО) может состояться 23 апреля на стадионе Lang Park в родном городе Хорна Брисбене.

Арена Lang Park вмещает 52,5 тысячи зрителей. Это станет первый бой Мэнни Пакьяо на стадионе за последние 6,5 лет - в 2010 году он провел два поединка на Cowboys Stadium в Далласе, который вмещает более 80 тысяч зрителей.

Источник — Boxingnews

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