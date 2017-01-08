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Менеджер Салидо: «Орландо уже бил Ломаченко»

Шон Гиббонс поделился планами на 2017 год

  • 08.01.2017 10:58
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Менеджер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс поделился планами своего подопечного на 2017 год.

«И ежу понятно, что бой-реванш Салидо с Варгасом будет лучшим поединком 2017 года. Хотя Варгас пока не проявляет интереса к такому бою. В этом бою Орландо может заработать больше, чем Ломаченко. На этот бой соберется 10 тысяч человек в Форуме (Инглвуд, Калифорния). А если Орландо сразится с Ломаченко, то именно он будет магнитом для болельщиков. Да и он уже бил Ломаченко...

Посмотрим, чем закончится бой Варгаса с Миурой 28 января. Мы разговаривали с Бобом Арумом по поводу реванша с Ломаченко, но это не сработало. Проблема была в деньгах. Но теперь Орландо нацелен на реванш с Варгасом. Он просто не выходит у него из головы. Он мечтает о зеленом поясе (WBC). Он хочет драться с Варгасом снова и хочет устроить великий бой», - сказал Шон Гиббонс.

Источник — Boxingnews

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