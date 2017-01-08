Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ломаченко близок к новому рекорду

Украинец может стать чемпионом мира в трех весовых категориях при наименьшем количестве боев

  • 08.01.2017 11:17
  • 334 просмотров
  • 0 комментария
Метки
allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе британца Терри Флэнагана Фрэнк Уоррен еще раз подтвердил готовность организовать Флэнэгану бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Star.

«Немногие готовы выйти в ринг против двукратного чемпиона мира, который, как я уже говорил ранее, является лучшим боксером на планете. Но Флэнаган и его команда немедленно согласятся на этот бой, как только Ломаченко поднимется в легкий вес. Это просто доказывает его уверенность в собственных силах. Надеюсь, в следующие 12 месяцев все поймут, насколько он хорош», - написал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в случае победы над Терри Флэнаганом в одном из своих ближайших боев Ломаченко установит новый мировой рекорд для бокса, став чемпионом мира в трех весовых категориях при наименьшем количестве поединков на профи-ринге.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.