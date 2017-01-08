Ломаченко близок к новому рекорду

© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе британца Терри Флэнагана Фрэнк Уоррен еще раз подтвердил готовность организовать Флэнэгану бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Star.

«Немногие готовы выйти в ринг против двукратного чемпиона мира, который, как я уже говорил ранее, является лучшим боксером на планете. Но Флэнаган и его команда немедленно согласятся на этот бой, как только Ломаченко поднимется в легкий вес. Это просто доказывает его уверенность в собственных силах. Надеюсь, в следующие 12 месяцев все поймут, насколько он хорош», - написал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в случае победы над Терри Флэнаганом в одном из своих ближайших боев Ломаченко установит новый мировой рекорд для бокса, став чемпионом мира в трех весовых категориях при наименьшем количестве поединков на профи-ринге.

Источник — Boxingnews

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