Федор ЛАПИН: «Уайлдеру и Джошуа далеко до уровня Холифилда или Кличко»

© allboxing.ru. Анджей Вавжик

Тренер польского супертяжеловеса Анджея Вавжика Федор Лапин уверен, что у его подопечного Анджея Вавжика есть шансы отобрать пояс чемпиона мира по версии WBC у американца Деонтея Уайлдера.

«Бой с Уайлдером - это большой вызов для Анджея, для меня, для нашей промоутерской компании. Драться за титул чемпионов мира в Америке - мечта любого, кто когда-либо одевал боксерские перчатки. Нам нужно побеждать.

Когда было объявлено о бое Гловацки - Хук, многие эксперты тоже не давали шансов Гловацки, но бокс - непредсказуемый вид спорта. Здесь постоянно случаются огромные сенсации. У Анджея есть шанс войти в историю бокса, и мы сделаем все, чтобы этот шанс стал реальностью. Нам нужна тяжелая работа, сильная ментальность, и, в данном случае особенно, зрелость Вавжика. Анджей сейчас совсем другой человек по сравнению с тем, которым он был несколько лет назад.

Пока мы работаем над силой, над физической подготовкой. Над скоростью будем работать позже. Все, что говорят, что Вавжик безударен, глубоко ошибаются. А когда мы добавим к его ударной мощи еще и скорость, полетим в Алабаму с большими надеждами.

Что касается Уайлдера, то из соображений политкорректности я должен говорить, что он лучший, но… на самом деле я так не думаю. Я считаю, что Уайлдер находится на одном уровне с Энтони Джошуа. Оба прославились своим ударом, но не мастерством. Оба все еще допускают много ошибок. Это не Эвандер Холифилд и не Владимир Кличко в их лучшие времена», - сказал Федор Лапин.

Источник — Boxingnews

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