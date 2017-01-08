Промоутер Ковалева: «Уорд не хочет больше встречаться с Сергеем»

© fightnights.com. Андре Уорд

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что американский боксер Андре Уорд пытается уклониться от боя-реванша с россиянином.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Уорд не хочет больше встречаться с Сергеем, и мы все это знаем.

Посмотрите на его лицо до и после объявления результата - он понимает, кто в действительности победил. При этом американец до боя подписал соглашение, согласно которому обязался в случае своей победы провести матч-реванш в обмен на возможность бороться сразу за три титула Сергея», - сказала Дува.

Напомним, в конце ноября 2016 Андре Уорд победил Ковалева единогласным решением судей. Несколько дней назад американский боксер намекнул, что собирается завершить карьеру профессионального боксера.

Источник — Worldboxingnews

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