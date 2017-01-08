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Анджей Вавжик получит $240 тысяч за чемпионский бой с Уайлдером

За поединок с Поветкиным польский боксер получил гонорар гораздо скромнее

  • 08.01.2017 19:29
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  • 1 комментария
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allboxing.ru. Анджей Вавжик
© allboxing.ru. Анджей Вавжик

Поляк Анджей Вавжик за бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером получит около 240 тысяч долларов. Об этом сообщает польское издание Super Express.

«Да, деньги очень солидные. Это мой второй бой за титул чемпиона мира, но первый большой гонорар. За бой с Поветкиным я получил столько, сколько получают в боях за титул чемпиона Европы», - прокомментировал размер своего гонорара за предстоящий бой с Уайлдером Анджей Вавжик.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bullyUA
      bullyUA, 08.01.2017 19:59
    0
    Как за бой с мешкочемпионом, могли бы больше дать Вавжику, чтобы никто не говорил, что с мешкобоем дерутся только мешки и только за копейки.
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