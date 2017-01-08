Олег Ефимович проведет бой с любимцем Тайсона Фьюри

© ringside24.com. Олег Ефимович

Украинский боксер полулегкого веса Олег Ефимович (28-2-1, 15 КО) проведет свой следующий бой 4 февраля в столице Великобритании Лондоне.



Соперником Ефимовича в этом бою станет перспективный британский боксер Кид Галахад (21-0, 12 КО).



Напомним, что Киду Галахада выдавал огромные авансы британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который еще в 2013 году заявил, что Кид станет следующей суперзвездой бокса и превзойдет других британских боксеров Карла Фрэмптона и Скотта Куигга.

Источник — Boxingnews

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