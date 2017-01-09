Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после того, как он отказался от своих цыганских корней, ему сразу же стало гораздо легче жить.
“Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана, жизнь стала значительно легче, я ею просто наслаждаюсь”, - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.
Напомним, вчера Тайсон Фьюри заявил, что больше не считает себя цыганом, и сказал, что отныне его нужно называть “Горга Тайс”.
Источник — Boxingnews
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