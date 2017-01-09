Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после того, как он отказался от своих цыганских корней, ему сразу же стало гораздо легче жить.

“Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана, жизнь стала значительно легче, я ею просто наслаждаюсь”, - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Напомним, вчера Тайсон Фьюри заявил, что больше не считает себя цыганом, и сказал, что отныне его нужно называть “Горга Тайс”.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.