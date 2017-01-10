Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заб Джуда возвращается на ринг после трехлетнего перерыва

Американец сразится с 28-летним боксером из Гондураса Хосе Луисом Мунгиа

  • 10.01.2017 07:20
  • 403 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ucnlive.com. Заб Джуда
© ucnlive.com. Заб Джуда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда (42-9, 29 КО) возвращается на ринг.

21 января в Трентоне, США, Джуда проведет бой с 28-летним боксером из Гондураса Хосе Луисом Мунгиа (13-7, 5 КО), занимающим 526 место среди боксеров своей весовой категории в рейтинге BoxRec.

Отметим, что для Заба Джуды этот бой станет первым с декабря 2013 года, когда он проиграл единогласным решением судей Полу Малиньяджи.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 10.01.2017 07:54
    +1
    Деньги закончились, пора на работу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.