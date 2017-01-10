Заб Джуда возвращается на ринг после трехлетнего перерыва

© ucnlive.com. Заб Джуда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда (42-9, 29 КО) возвращается на ринг.



21 января в Трентоне, США, Джуда проведет бой с 28-летним боксером из Гондураса Хосе Луисом Мунгиа (13-7, 5 КО), занимающим 526 место среди боксеров своей весовой категории в рейтинге BoxRec.



Отметим, что для Заба Джуды этот бой станет первым с декабря 2013 года, когда он проиграл единогласным решением судей Полу Малиньяджи.

Источник — Boxingnews

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