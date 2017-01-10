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Новый рейтинг WBA: Ортис – первый, Кличко – второй

Британский боксер Дерек Чисора покинул топ-15

  • 10.01.2017 11:10
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tz.de. Владимир Кличко
© tz.de. Владимир Кличко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала свой новый рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории. Особых изменений в рейтинге нет, если не считать того, что британец Дерек Чисора, занимавший в прошлом месяце 12-ю позицию, покинул топ-15 рейтинга и место Чисоры занял победивший его Диллиан Уайт.

Чемпионские титулы по версии WBA пока вакантны — за титул «Единого, объединенного» Суперчемпиона, который принадлежал британцу Тайсону Фьюри, должны будут сразиться Владимир Кличко и Энтони Джошуа, а за титул «регулярного, обычного» чемпиона, согласно решению WBA, должны биться Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.

Владимир Кличко занимает 2-ю позицию. 45-летний Шеннон Бриггс находится на 4-м месте, а 43-летний Фрес Окендо на 5-м. Победитель боя Бриггс - Окендо обязан затем встретиться с Александром Устиновым (33-1, 24 КО), занимающем 3-ю позицию в рейтинге.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне легендарный украинец Владимир Кличко (64-4, 54 КО) и британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) разыграют вакантный пояс «Супер» чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Кроме этого, на кону будут титулы IBF и IBO. Победителю придётся сразиться с 1-м номером рейтинга кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), который назначен обязательным претендентом.

1 Луис Ортис
2 Владимир Кличко
3 Александр Устинов
4 Шеннон Бриггс
5 Фрес Окендо
6 Дэвид Хэй
7 Мануэль Чарр
8 Джаррелл Миллер
9 Тревор Брайан
10 Кубрат Пулев
11 Андрей Федосов
12 Диллиан Уайт
13 Дэвид Прайс
14 Гильермо Джонс
15 Цзюнь Лун Чжан

Источник — Klitschko-brothers

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