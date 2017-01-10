Джеймс АЛИ БАШИР: «Кличко – лучший боец, с которым столкнется Джошуа»

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, второй тренер Владимира Кличко и главный тренер Александра Усика, поделился своим мнением по поводу фаворита в предстоящем мегафайте между британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и легендарным двукратным чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Сонни Листон и Джордж Форман были «огромными» и были большими фаворитами перед боем с Мохаммедом Али, они должны били избить Али, а Марвин Хаглер должен был избить Шугара Рэя Леонарда.

Обычно фавориты такие же молодые и сильные, восходящие звезды, такие как Энтони Джошуа и он должен быть фаворитом, но все же Кличко будет самым лучшим и самым умным бойцом, с которым Джошуа придется столкнуться.

Джошуа придется быть «очень осторожным» не делать «любых» ошибок, которые позволили бы Владимиру посадить его и расстрелять своими выстрелами в упор или мы будем вновь говорить о том, что будет в их повторном матче и уже обсуждать как пройдет реванш Кличко vs. Джошуа!», — заявил Джеймс Али Башир.

Источник — Klitschko-brothers

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