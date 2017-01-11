Ломаченко и Гвоздик проведут свои бои 15 апреля

© Телеграф. Гвоздик и Ломаченко

У журналиста телеканала ESPN Дэна Рафаэля появилась информация, что следующий бой Василий Ломаченко проведет 15 апреля.

Журналист ссылается на промоутера Боба Арума, который уже забронировал эфирное время на HBO.

Также известно, что Александр Гвоздик будет драться в андеркарте главного боя.

Соперники украинцев пока не называются. Бои пройдут в США.

Ранее Sport.ua писал о возможных соперниках Ломаченко.

Источник — Sport.ua

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