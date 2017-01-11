Кличко и Ломаченко в топ-10 самых высокооплачиваемых боксеров

Авторитетный журнал Forbes опубликовал обновлённый рейтинг топ-10 наиболее финансово успешных боксеров, учитывающий исключительно заработки в ринге, не считая рекламных контрактов. Два украинских боксера — Владимир Кличко и Василий Ломаченко попали в десятку самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes. Василий Ломаченко впервые попал в этот финансовый рейтинг pound-for-pound.



Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вместе со своим следующим соперником британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа поделил шестую позицию. Два Олимпийских чемпиона 29 апреля на 90-тысячном знаменитом стадионе "Уэмбли" проведут самый кассовый бой в супертяжелом весе за последние 10 лет. Ожидается, что Кличко и Джошуа поделят между собой около 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще один чемпион мира в супертяжелом весе находится в топ-10 Forbes — это владеющий титулом WBC американец Деонтей Уайлдер.



Топ-10 самых высокооплачиваемых боксёров по версии Forbes:



1 Сауль Альварес

2 Андре Уорд

3 Геннадий Головкин

4 Сергей Ковалев

5 Мэнни Паккьяо

6 Владимир Кличко/Энтони Джошуа

7 Кит Турман

8 Деонтей Уайлдер

9 Терренс Кроуфорд

10 Василий Ломаченко

Источник — Klitschko-brothers

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