Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уайлдер планирует провести бой с Паркером в апреле

Американец хочет произвести впечатление на публику

  • 11.01.2017 14:09
  • 174 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Деонтей Уайлдер
© Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заявил, что после очередного добровольной защиты титула против поляка Анджея Вавжиком (33-1, 19 КО), который он проведет 25 февраля, он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).

«Если все пройдет хорошо в февральском бою, если я не получу травм и повреждений, тогда я хочу драться с Паркером уже в апреле, Многие бойцы не делали бы такого на моем месте, но я хочу произвести впечатление на публику в 2017-м», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    bullyUA
      bullyUA, 11.01.2017 14:33
    0
    Только языком Уайлдер смелый, а как доходит до дела, то выбирает очередного мешка.
    Ссылка
    serge123421254
    serge123421254, 11.01.2017 15:14
    0
    А проведет в мае и против шестого мешка.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.