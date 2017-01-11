Уайлдер планирует провести бой с Паркером в апреле

© Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заявил, что после очередного добровольной защиты титула против поляка Анджея Вавжиком (33-1, 19 КО), который он проведет 25 февраля, он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).

«Если все пройдет хорошо в февральском бою, если я не получу травм и повреждений, тогда я хочу драться с Паркером уже в апреле, Многие бойцы не делали бы такого на моем месте, но я хочу произвести впечатление на публику в 2017-м», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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