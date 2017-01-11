Пакьяо уйдет из профессионального бокса после боя с Кроуфордом

© fightnights.com. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в июле может провести последний поединок в карьере. Об этом сообщил промоутер боксера Боб Арум.

«Мы планируем провести четыре боя в текущем году, - сказал Арум. - Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы - на сентябрь и из США - против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это может быть последний бой для Мэнни».

Напомним, в начале ноября Пакьяо отобрал титул чемпиона мира у Джесси Варгаса, победив его единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года Боб Арум хочет организовать Пакьяо бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

Источник — BoxingScene

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