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Головкин и Джейкобс провели «дуэль взглядов» на улицах Нью-Йорка

Бой средневесов состоится 18 марта в Madison Square Garden

  • 11.01.2017 15:55
  • 482 просмотров
  • 1 комментария
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365info.kz. Геннадий Головкин
© 365info.kz. Геннадий Головкин

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и «регулярный» чемпион мира по версии WBA в этой же весовой категории американец Дэниэл Джейкобс провели «дуэль взглядов» на улицах Нью-Йорка:

Напомним, что бой Геннадия Головкин с Дэниелом Джейкобсом состоится 18 марта на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bokser2
      bokser2, 11.01.2017 16:10
    0
    какой ещё футбол, это супер новость бокса ей вы чё творите то
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