Головкин и Джейкобс провели «дуэль взглядов» на улицах Нью-Йорка

© 365info.kz. Геннадий Головкин

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и «регулярный» чемпион мира по версии WBA в этой же весовой категории американец Дэниэл Джейкобс провели «дуэль взглядов» на улицах Нью-Йорка:

Напомним, что бой Геннадия Головкин с Дэниелом Джейкобсом состоится 18 марта на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.