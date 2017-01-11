© boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) продолжает развлекать публику, явно соскучившись по всеобщему вниманию. Скандально-знаменитый Фьюри, утративший все свои чемпионские титулы из-за депрессии, проблем с наркотиками и допингом утверждает, что очень доволен тем, что отказался от общины цыган. Своими мыслями бывший «Цыганский король» поделился вчера традиционно через любимый Twitter.



«Мне очень нравится, что я не цыган. Завтра я делаю себе первую татуировку, чтобы подчеркнуть то, что я больше не являюсь цыганом. Я не могу ждать. Сделаю себе такую, как на этом фото, мне это нравится.



По-моему, быть цыганом-бродягой это вопрос выбора образа жизни. Многие люди опять недовольны моим решением о смене культуры. Но я не обращаю на это внимание, жизнь слишком коротка», — философствует Тайсон Фьюри.

Источник — Klitschko-brothers

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