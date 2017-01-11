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Чемпионы мира Индонго и Бернс встретятся в объединительном бою

Боксерский поединок состоится 15 апреля в Глазго

  • 11.01.2017 18:06
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britishboxers.co.uk. Рикки Бернс
© britishboxers.co.uk. Рикки Бернс

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе британца Рикки Бернса (41-5-1, 14 КО) станет обладатель пояса IBF в этой же весовой категории намибиец Джулиус Индонго (21-0, 11 КО).

Бой Рикки Бернса с Джулиусом Индонго состоится 15 апреля в Глазго.

Напомним, что в своем последнем бою Рикки Бернс победил единогласным решением судей белоруса Кирилла Релиха, а Джулиус Индонго брутально нокаутировал на 40-й секунде первого раунда россиянина Эдуарда Трояновского.

Источник — Boxingnews

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