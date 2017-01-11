Артур ШПИЛЬКА: «Бризил, Вашингтон, Мансур - мне все равно!»

© allboxing.ru. Артур Шпилька

Польский супертяжеловес Артур Шпилька (20-2, 15 KO) прокомментировал новую информацию вокруг своего боя запланированного на 25 февраля в американском Бирмингеме, на котором он должен был сразиться с Домиником Бризилом (17-1, 15 KO).



Сегодня стало известно, что могут произойти большие перестановки на боксерском шоу 25 февраля в Алабаме. Бризил первоначально объявленный в качестве соперника Шпильки, сразится скорее всего с небитым перспективным Изуагбе Угонохом (17-0, 14 KO), а Шпильке придется биться с неуступчивым ветераном Aмиром Мансуром (22-2-1, 16 KO) или с еще одним проспектом Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО). Отметим, что все эти поединки планируются на вечере бокса от компании Эла Хэймона PBC (Premier Boxing Champions), на контракте у которого и состоят все бойцы, в андеркарте титульного боя чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) против Анджея Вавжика (33-1, 19 KO).



«Не знаю, на самом деле, о чем идет речь», - заявил Шпилька. - «Сам я немного в шоке, все время узнаю что-то новое, но я тренируюсь, и я рассчитываю на какие-то конкретные действия. Теперь я узнал, что, мол, в Штатах не интересна встреча двух экс-претендентов на мировые титулы, бойцов с последними проигранными боями. (Шпилька проиграл Деонтею Уайлдеру, а Бризил уступил Энтони Джошуа). Странно это, потому что это была отличная борьба за «быть или не быть». Но есть еще Мансур и Вашингтон. Мне без разницы.



Как я уже говорил, этот год мой! Жаль болельщиков, что бывают такие разногласия. Бой объявили, а теперь оказывается, что Бризил, как ожидается, будет бороться с Изу. Для меня неважно, кто - Бризил, Мансур или Вашингтон - они все примерно на одном и том же уровне».

Источник — Klitschko-brothers

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