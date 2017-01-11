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Такам может сразиться с Рековски за пояс IBF

Поединок состоится 29-го января в Макао

  • 11.01.2017 20:24
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stuff.co.nz. Карлос Такам
© stuff.co.nz. Карлос Такам

Следующим соперником камерунского супертяжеловеса Карлоса Такама (33-3-1, 25 КО) может стать поляк Марцин Рековски (18-4, 15 КО).

Такую информацию сообщил на своей странице в твиттере польский боксерский инсайдер Пшемек Гарцарчик.

По информации Гарцарчика, бой Карлоса Такама с Марцином Рековски может состояться 29 января в Макао, и на кону в нем будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF.

Источник — Boxingnews

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