Такам может сразиться с Рековски за пояс IBF

Следующим соперником камерунского супертяжеловеса Карлоса Такама (33-3-1, 25 КО) может стать поляк Марцин Рековски (18-4, 15 КО).
Такую информацию сообщил на своей странице в твиттере польский боксерский инсайдер Пшемек Гарцарчик.
По информации Гарцарчика, бой Карлоса Такама с Марцином Рековски может состояться 29 января в Макао, и на кону в нем будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF.
Источник — Boxingnews
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